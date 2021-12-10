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رياضة

هدّاف جديد للبطولة الوطنية

علي بهلولي
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هدّاف جديد للبطولة الوطنية

انفرد اللاعب هشام مختار مهاجم اتحاد بسكرة مساء الجمعة، بِصدارة لائحة هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتألّق هشام مختار بِتسجيله ثنائية لِمصلحة فريقه اتحاد بسكرة، في مرمى الضيف نادي جمعية الشلف. ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية.

وبات هشام مختار يجمع في رصيده 6 أهداف، مُتقدّما بِفارق هدف عن لاعب نادي البارادو المهاجم أحمد نذير بن بوعلي.

ويتميّز هشام مختار عن أحمد نذير بن بوعلي، بِكون لاعب اتحاد بسكرة سجّل ثلاثة أهداف من ركلة جزاء، واحدة منها ضد جمعية الشلف. عكس منافسه من البارادو الذي لم يهزّ الشباك بِهذه الطريقة.

ويرتبط هشام مختار (30 سنة) مع نادي اتحاد بسكرة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 15 من أكتوبر 2023.

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