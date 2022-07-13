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رياضة
من أبرز مواهب مدرسة إتحاد بسكرة

هدّاف جيل عين الدفلى أمام فرصة اللعب في المحترف الأول

م . عبد الرحمان
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هدّاف جيل عين الدفلى أمام فرصة اللعب في المحترف الأول
أرشيف

من المتوقع أن يلتحق هداف جيل عين الدفلى، وخريج مدرسة اتحاد بسكرة غول محمد أمين بالمحترف الأول أو الثاني هواة الموسم القادم، من بوابة أحد الفرق العاصمية أو الشرقية، حسب نتائج الاتصالات المتقدمة جدا الجارية حاليا بين اللاعب ومسؤولي تلك الفرق، وفق ما أفادنا به مقربون من هذا اللاعب، خصوصا بعد أن أصبح محمد حرا من أي التزام رياضي مع ناديه جيل عين الدفلى الذي خرج منه هدافا للفريق، في ثاني انجاز شخصي له، بعد أن كان ذات اللاعب هدافا لرديف اتحاد بسكرة في الموسم ما قبل الماضي.

كما أضافت مصادر مقربة من اللاعب أيضا سواء عائلته أو رفقائه، أنّ غول صاحب 22 ربيعا تلقى منذ نهاية الموسم الكروي الحالي ستة اتصالات من فرق تنشط في القسمين الأول والثاني، غير أن أغلب تلك الاتصالات لم تتعد التحري والاستبيان وجس النبض، ماعدا اتصالا واحدا كان أكثر جدية، في انتظار قادم الأيام، علما أنّ غول محمد رائد يعد من أبرز خريجي مدرسة اتحاد بسكرة، وهو قلب هجوم صريح وهداف بالفطرة، وهذه المميزات ستكون من دون شك عاملا مساعدا لهذا اللاعب من أجل تقمص ألوان فريق محترم سيستفيد من خدمات هذا اللاعب.

وفي المقابل ستسمح أي تجربة أخرى للمهاجم غول في أي فريق في القسمين الأول أو الثاني من التألق أكثر، بالنظر إلى سنه وإمكاناته، وأيضا رغبته في تقديم الأفضل وتشريف عقده أينما حل وارتحل. مع الإشارة إلى أن أمثال المهاجم الواعد و لصاعد غول هو دوما ضحية الانتقال من صنف الرديف إلى الأكابر في أنديتهم في ظل سعي أغلب المسيرين إلى انتداب اللاعبين من ذوي الخبرة وعدم إعطاء الفرصة للاعبين الشباب من ذوي الإمكانات و المستقبل الواعد.

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