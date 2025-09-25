هذان اللاعبان سيغيبان عن مواجهتَي الصومال وأوغندا

سيستغني الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن لاعبَين هامَّين، في مواجهتَي “الخضر” أمام الصومال وأوغندا.

وتُجرى هاتان المقابلتان بِالجزائر في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، لِحساب آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع الأيمن محمد فارسي والظهير الأيسر ريان آيت نوري، اللذين يبتعدان حاليا عن المنافسات الرسمية والتدريبات الجماعية بِداعي الإصابة، على مستوى الحوض والكاحل، تواليا.

وسقط فارسي في فخ الإصابة منتصف جويلية الماضي، فغاب عن 13 مباراة رسمية لِفريقه كولومبس كرو، آخرها الأحد الماضي. إذا علمنا أن بطولة أمريكا تنطلق في فيفري وتنتهي في ديسمبر. فيما تقول أحدث تقارير الصحافة المحلية أنه أجرى عملية جراحية في الأيام القليلة الماضية، وسيبتعد عن الميادين لِفترة غير معلن عنها.

ويشكو آيت نوري من الإصابة منذ الـ 31 من أوت الماضي، وذكرت تقارير صحفية إنجليزية صادرة، الخميس، أن مدافع نادي مانشستر سيتي لن يعود إلى التدريبات، حتى تنتهي محطة “الفيفا” للمقابلات الدولية الخاصة بِأكتوبر المقبل.

وكان هذان اللاعبان قد غابا عن مواجهتَي “محاربي الصحراء” أمام بوتسوانا وغينيا في الـ 4 والـ 8 من سبتمبر الحالي، للسبب ذاته. وبِالمقابل شاركا في تربص جوان المنصرم، وخاضا كلاهما مباراة السويد.

ولجأ الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لِسدّ ثغرتَي فارسي وآيت نوري في نافذة سبتمبر الدولية، إلى لاعبَي مركز مدافع أيمن يوسف عطال وكيفين قيطون، وزميلَيهما في منصب مدافع أيسر جوين حجام ونوفل خاسف (الأساسي والبديل).