هذا آخر ما أدرجته الجزائر في سجل ذاكرة العالم لـ”اليونسكو”

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” كتاب “القانون في الطب – الكتاب الرابع”، وهو مخطوط نادر محفوظ في المكتبة الوطنية الجزائرية، ضمن السجل الدولي لذاكرة العالم.

ووفقا لما أفادت به وزارة الثقافة في بيان لها اليوم السبت، 19 أفريل “تقدمت الجزائر بهذا الترشيح لإبراز أهمية هذا الأثر العلمي الثمين، الذي يمثل شهادة فريدة على تطور الطب في العصور الوسطى. ويكتسب هذا المخطوط قيمته العلمية والتاريخية ليس فقط من مضمونه الطبي الدقيق، بل أيضاً من شخصية مالكه الشهير: موفّق الدين ابن المطران (أسعد بن إلياس بن جرجس)، الطبيب الخاص للسلطان صلاح الدين الأيوبي (1138 – 1193)، أحد أبرز القادة في التاريخ الإسلامي.”

وتضيف الوزارة في بيانها أن هذا المخطوط يعد “أحد الكنوز المحفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية، ويُجسّد تراثاً علمياً إنسانياً مشتركاً، يعكس التبادل الثقافي والعلمي بين الحضارات الإسلامية والمسيحية في تلك الحقبة، حين كان العلم جسراً للتواصل بين الشعوب.”

كما اعتبرت “إدراج هذا المخطوط النادر في مجال العلوم و الطب في سجل ذاكرة العالم يُعد اعترافاً عالمياً بأهمية التراث الوثائقي الجزائري، ويأتي هذا في إطار تثمين جهود بلادنا و اهداف اليونسكو الرامية إلى حماية الكنوز الوثائقية للبشرية، وضمان الوصول إليها، وتشجيع دمجها في السياسات التربوية والثقافية.”