هذا آخر ما قالته السائحة النمساوية ضحية القرش القاتل بمصر!

أفادت تقارير إخبارية أن آخر ما قالته السائحة النمساوية، ضحية القرش القاتل بمصر كان التأكيد لشريكها بأنها ستعود بعد لحظات.

وكانت المتقاعدة النمساوية إليزابيث سوير تسبح في المياه الضحلة مستخدمة أنبوب التنفس ذي الزعانف بالقرب من الشاطئ، حيث قالت لشريكها بأنها ستعود بعد لحات، لكن لسوء حظها هاجمها القرش.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد وثقت كاميرات السائحين لقطات مرعبة للسيدة وهي تحاول الفرار، بعد أن تحولت المياه حولها إلى اللون الأحمر.

وعلى الرغم من أن المتفرجين المرعوبين حاولوا تشتيت انتباه القرش، الذي يُعتقد أنه إما قرش ماكو أو قرش أوشيانيك أبيض، إلا أن أياً منهم لم يقفز لنجدتها.

فيديو صادم لقرش يمزق سائحة أجنبية في الغردقة بمصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من الأسى، فيديو صادم لقرش يمزق سائحة أجنبية في الغردقة بمصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الضحية سائحة نمساوية، افترسها قرش أثناء ممارستها السباحة في منتجع سياحي على شاطئ البحر الأحمر في مصر.

وأشارت مصادر إلى أن السائحة البالغة من العمر 68 عامًا توفيت، بعدما فقدت ذراعها وساقها في حادثة أثارت ذعرًا ورعبًا في قلوب جميع من شاهد الواقعة.

واستطاعت السيدة الوصول للشاطئ، وحاول الأطباء القيام بإنعاش قلبي ورئوي لها في مكان الحادث، لكنها ماتت بعد دقائق في سيارة إسعاف.