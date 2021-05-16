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صديقتها أعادت نشر تدوينتها

هذا آخر ما قالته مهندسة فلسطينية قبل استشهادها!

نادية شريف
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هذا آخر ما قالته مهندسة فلسطينية قبل استشهادها!

نشرت شابة فلسطينية، الأحد، عبر حسابها على فيسبوك تدوينة مؤثرة لآخر الكلمات التي قالتها صديقتها المهندسة قبل استشهادها.

وكتبت الغزاوية هيفاء خميس: “صديقتي ورفيقة دراستي في كلية الهندسة، المهندسة الفهمانة الطيبة المؤمنة صاحبة الابتسامة والكلمة الطيبة دعاء استشهدت بعد أن قصف بيتها فوق رؤوسهم هي وزوجها وأولادها”.

وأضافت: “بقت تكبر حتى الصباح من تحت الأنقاض، لكنها قضت إلى جنات النعيم تحتضن ابنها الصغير، وبقي ابنها عزيز ذو العشر سنوات شاهداً لن ينسى هذه المجزرة، سنراك يا عزيز يا حافظ القرآن الكريم علماً في هذا الوطن بإذن الله”.

وعن آخر كلمات المهندسة دعاء تقول صديقتها: “آخر ما قالته دعاء قبل استشهادها.. في الجنة لا نصب ولا وصب.. الله مولانا ولا مولى لهم”.

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