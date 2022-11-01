هذا آخر ما قاله أيقونة الطبخ المصري أسامة السيد قبل رحيله
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشور كتبه الشيف الشهير، أسامة السيد، الذي توفي، مساء الاثنين، عن عمر ناهز الـ65 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وقال السيد في تدوينته الأخيرة التي نشرها بتاريخ 21 سبتمبر عبر حسابه على فيسبوك: “أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن”.
وأضاف: “مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة”.
وتابع: “كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.
ويعد السيد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي نظرا لما شهدته مسيرته الحافلة داخل وخارج مصر.
رحمة الله عليه من أكبر وأفضل الطباخين في العالم العربي أيقونة مميزه في هذا المجال اللهم اجعل كل ما قدم في ميزان حسناته #أسامة_السيد#الشيف_إسامة_السيد pic.twitter.com/HDqGYWjGnT
— Eman (@emanabdulaziz2) November 1, 2022
قدم العديد من برامج الطهي التي نالت نجاحا كبيرا منها “مطبخ سي السيد” على قناة دريم المصرية، وبرنامج “مع أسامة أطيب” على تلفزيون دبي، وبرنامج “من مطبخ أسامة” على قناة “سي بي سي سفرة”.
الشيف أسامة السيد في رحاب الله.. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته. وأنا مراهق كنت بأشوف برامجه بشكل عابر في تلفزيون دبي وكان بيقدمها من أمريكا وبعدين تنقل بين القنوات، وفاكر في ٢٠٠٩ عملت معاه حوار اذاعي في bbc Xtra عن الأكلة الوطنية في اسكتلندا وهي الهاجيس، وكان شديد اللطف والكرم. pic.twitter.com/tKOeDz47Lv
— Zakovich (@AhmedZaky) November 1, 2022
وحصل السيد، الذي يصفه معجبوه بـ”أيقونة الطبخ”، على درجة “شيف تنفيذي معتمد” من الاتحاد الأميركي للطهاة، كما عمل مستشارا للعديد من الشركات العالمية.
حاز على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي، ولديه 3 مؤلفات أبرزها “بالهنا والشفا” الذي لاقى رواجاً كبيراً، وصدر في 7 طبعات.
أسامة السيد هو طباخ مصري الجنسية، ولد في العاصمة المصرية القاهرة، وقد امتلك الموهبة والشغف صغيراً، فالتحق بمعهد الفنادق في العاصمة القاهرة، بدأ مستقبله المهني في الولايات المتحدة الأمريكية بداية الثمانينات، وقدم برنامجه الشهير”مع أسامة أطيب” على شاشة تلفزيون دبي pic.twitter.com/oSRy16Ag5Q
— مؤسسة دبي للإعلام (@dubaimediainc) November 1, 2022