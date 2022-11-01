هذا آخر ما قاله أيقونة الطبخ المصري أسامة السيد قبل رحيله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر منشور كتبه الشيف الشهير، أسامة السيد، الذي توفي، مساء الاثنين، عن عمر ناهز الـ65 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال السيد في تدوينته الأخيرة التي نشرها بتاريخ 21 سبتمبر عبر حسابه على فيسبوك: “أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن”.

وأضاف: “مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.

ويعد السيد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي نظرا لما شهدته مسيرته الحافلة داخل وخارج مصر.

قدم العديد من برامج الطهي التي نالت نجاحا كبيرا منها “مطبخ سي السيد” على قناة دريم المصرية، وبرنامج “مع أسامة أطيب” على تلفزيون دبي، وبرنامج “من مطبخ أسامة” على قناة “سي بي سي سفرة”.

وحصل السيد، الذي يصفه معجبوه بـ”أيقونة الطبخ”، على درجة “شيف تنفيذي معتمد” من الاتحاد الأميركي للطهاة، كما عمل مستشارا للعديد من الشركات العالمية.

حاز على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي، ولديه 3 مؤلفات أبرزها “بالهنا والشفا” الذي لاقى رواجاً كبيراً، وصدر في 7 طبعات.