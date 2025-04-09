هذا آخر موعد لخروج المعتمرين وغرامات على المخالفين

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم 13 أفريل الجاري آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية، مشيرة إلى أن يوم 29 أفريل 2025؛ سيكون موعدًا نهائيًا لمغادرة المعتمرين.

وأكدت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأعلنت السعودية عن بدء تطبيق غرامات بحق الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة في حال تأخرت في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

ودعت الوزارة الأفراد والشركات إلى الالتزام بالتعليمات وبينت أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال.

كما ذكرت أن هذه الغرامات تزيد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم، كما شددت وزارة الداخلية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في السعودية.