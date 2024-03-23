هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصّحفي لِبيتكوفيتش

نشّط النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في ساعة مُبكّرة من صباح السبت، مؤتمرا صحفيا.

وتلت هذه المحطّة الإعلامية، تنظيم مباراة الجزائر وبوليفيا بِملعب براقي.

ونورد لكم فيما يلي أبرز ما تطرّق إليه التقني بيتكوفيتش:

– الانتصار في أوّل مباراة هام معنويا، كما أن فوزنا كان مستحقّا، خاصة بعد شوط أوّل ممتاز. نعتقد أن الانتصارات مُحفّزة كثيرا.

– العودة من بعيد وعدم الانهيار (1-2 لِمصلحة بوليفيا في الدقيقة الـ 70)، وتسجيل الفوز بِتعداد لاعبين شاب، أمر يُشجّعنا على الاستثمار في إيجابياته.

– يُعاني دفاعنا من هشاشة ذهنية، وأشار إلى تلقّي الهدف البوليفي الثاني بعد تأثّر نفسي سلبي بِالتوقيع الأول. وينبغي العمل لاحقا على إصلاح هذا الخلل النّفسي.

– الكرات الثابتة أيضا نقطة ضعف تتطلّب مُعالجتها.

– فلسفتنا تعتمد على تسجيل الأهداف، لكن هذا لا يكفي دون تحصين الدّفاع. سنُطالب من لاعبينا – والمهاجمين تحديدا – بِمُساعدة الخطّ الخلفي عند الضرورة، وإتقان الدورَين معا، مُشيرا إلى المهاجم أمين غويري ومتوسّط الميدان فارس شعيبي.

– المدافع رامي بن سبعيني تعرّض لِإصابة في الرّكبة، وسيخضع لِفحص طبّي هذا السبت، وبعدها تتّضح بِالضّبط وضعيته الصحّية.

– طبعا، ستكون هناك تغييرات في المباراة الثانية والأخيرة أمام جنوب إفريقيا (الثلاثاء المقبل). لكن بعد دراسة وفحص دقيقَين لِما تخلّلته مواجهة بوليفيا.

– أنا مُعجب بِمَرافق المركز الفني الوطني لِسيدي موسى وملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، بِصراحة هما منشأتان رياضيتان عالميتان. وهنا دعا التقني السويسري إلى عدم تهويل الأمور عند تدهور البساط الطبيعي، أو مرفق آخر، لِأن ذلك يحدث حتّى في أوروبا، كما جاء على لسان بيتكوفيتش.

– الجمهور في المدرّجات قدّم لنا دعما معنويا قوّيا وهو مشكور على ذلك. كنت أملك معطيات عن هؤلاء المناصرين الذين يُشجّعون بِحماس فيّاض، وسنعمل جاهدين لِإسعادهم.