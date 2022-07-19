-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “جمال بن سماعيل”
الجزائر

هكذا أعلن نادي أنجي الفرنسي عن تقاعده رسميا مع الجزائري شتّي

الشروق أونلاين
  • 366
  • 0
هكذا أعلن نادي أنجي الفرنسي عن تقاعده رسميا مع الجزائري شتّي
أرشيف
إلياس شتّي

أعلن نادي أنجي الفرنسي رسميا صباح الإثنين، عن تعاقده مع الدولي الجزائري إلياس شتّي، إلى غاية جوان 2026.

ولعب إلياس شتّي في منصب ظهير أيسر لنادي الترجي التونسي، قبل أن يغادره مع نهاية الموسم الحالي.

ورحّب النادي الفرنسي بلاعبه الجديد، من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته الاجتماعية، مرفقا بعبارة “مرحبا” باللغة العربية.

مقالات ذات صلة
لتجنب حرائق الغابات.. وزارة الفلاحة تعلن حالة التأهب القصوى  

لتجنب حرائق الغابات.. وزارة الفلاحة تعلن حالة التأهب القصوى  

رحلة بحرية استثنائية لنقل الجزائريين العالقين في أليكانتي الإسبانية

رحلة بحرية استثنائية لنقل الجزائريين العالقين في أليكانتي الإسبانية

ارتياح جزائري تونسي لفتح الحدود البرية مجددا

ارتياح جزائري تونسي لفتح الحدود البرية مجددا

بيان من سلطة الانتخابات حول المحليّات الجزئية في بجاية وتيزي وزو

بيان من سلطة الانتخابات حول المحليّات الجزئية في بجاية وتيزي وزو

مسؤول بوزارة التعليم العالي: الفتيات حققن نجاحا كبيرا في مجال الرياضيات

مسؤول بوزارة التعليم العالي: الفتيات حققن نجاحا كبيرا في مجال الرياضيات

تلاميذ “البيام” الراسبون يطالبون بالإنقاذ !

تلاميذ “البيام” الراسبون يطالبون بالإنقاذ !

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد