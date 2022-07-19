هكذا أعلن نادي أنجي الفرنسي عن تقاعده رسميا مع الجزائري شتّي

أعلن نادي أنجي الفرنسي رسميا صباح الإثنين، عن تعاقده مع الدولي الجزائري إلياس شتّي، إلى غاية جوان 2026.

ولعب إلياس شتّي في منصب ظهير أيسر لنادي الترجي التونسي، قبل أن يغادره مع نهاية الموسم الحالي.

ورحّب النادي الفرنسي بلاعبه الجديد، من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته الاجتماعية، مرفقا بعبارة “مرحبا” باللغة العربية.