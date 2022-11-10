هذا أهم ما تضمنته الخريطة الصحية الجديدة

تم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.

وتضمن العدد 72 من الجريدة مرسوما تنفيذيا رقم 22-373 مؤرخ في 27 أكتوبر سنة 2022، يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.

وأوضحت المادة 2 من المرسوم بأن الخريطة الصحية التي ترتكز عليها المنظمة الوطنية للصحة، أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على مستوى التراب الىوطني.

وتسمح الخريطة الصحية بتقدير وإحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات وانسجام توزيع الموارد وتصحيح الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية والتحكم في التكاليف من أجل التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان.

كما حدد المرسوم أهداف الخريطة ومحتواها والعديد من التفاصيل المتعلقة بها.