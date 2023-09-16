هذا أهم ما تطرقت إليه اللجنة المشتركة الجزائرية – التونسية

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، بأن ترقية التجارة، الاستثمار والمناطق الحرة هي أهم الملفات التي تم التطرق اليها خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين.

وأفاد الوزير، الجمعة، في تصريح صحفي، أن اللجنة العليا المختلطة الجزائرية التونسية من شأنها أن تعطي ”انطلاقة جديدة وبعث جديد للعلاقات التجارية بين البلدين.”

ومن جهتها أشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب، أنه تم خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية ”تعيين نقاط اتصال لمعالجة المسائل الفنية والعوائق الإدارية التي عرقلت نوعا ما انسياب المبادلات التجارية بين البلدين”.

وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني قد أكد خلال كلمة له ألقاها خلال بدء اشغال هذه الدورة أن الجزائر تتطلع للانتقال بالتعاون الثنائي الى ”أفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما في شتى المجالات” مشيرا إلى ”حرص الجزائر الدائم على تعميق سنة التشاور و التنسيق حول القضايا التجارية خاصة منها تلك المتعلقة بتطوير التجارة الخارجية من اجل الرقي بحجم المبادلات التجارية”.

وأشار أيضا إلى أن إعادة بعث هذه اللجنة بعد أكثر من ست سنوات ”ستكون فرصة سانحة لتوسيع التشاور والمباحثات حول الطرق والوسائل الكفيلة لدعم العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية”.

ومن جهتها أبرزت بن رجب ”المستوى الطيب” للعلاقات التجارية بين البلدين وكذا ”السعي المشترك إلى رفع كل الإشكاليات التي تعترض المبادلات التجارية والنهوض بها إلى أفضل المستويات”.