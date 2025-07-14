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هذا البلد يلغي رسميا تأشيرة الدخول على مواطني الدول الإفريقية

الشروق أونلاين
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هذا البلد يلغي رسميا تأشيرة الدخول على مواطني الدول الإفريقية
ح. م
صورة تعبيرية.

أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، 14 جويلية، أن كينيا ألغت رسميا تأشيرة الدخول إلى أراضيها على مواطني الدول الافريقية.

وهذا يعني أن مواطني الدول الافريقية لم يعودوا بحاجة إلى تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، ولا إلى تعبئة الاستمارات ولا بدفع أي رسوم تأشيرة.

وسيسمح هذا القرار للمسافرين المؤهلين بالدخول إلى البلاد مباشرة عند الحدود دون عناء. لكن وحسب ذات المصادر نقلا عن الحكومة الكينية، لن يشمل هذا الامتياز كلا من ليبيا والصومال.

وحسب هذه التعديلات الجديدة التي دخلت حيز الخدمة، أصبح بإمكان الزوار الأفارقة، الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، بينما يستفيد مواطنو دول مجموعة شرق إفريقيا من الإقامة لمدة ستة أشهر، حسب بروتوكولات حرية التنقل المعمول بها في المجموعة.

وفي بيان صدر في جانفي 2025، أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدة تدابير أخرى لتحسين تجربة السفر.

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وقال بيان مجلس الوزراء الكيني 21 جانفي 2025، إن التأشيرة الإلكترونية سوف تسقط عن “جميع الدول الأفريقية باستثناء الصومال وليبيا بسبب المخاوف الأمنية”.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي في إطار “الجهود الرامية إلى دعم سياسات الأجواء المفتوحة ونمو السياحة” و”تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل السفر عبر القارة”.

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