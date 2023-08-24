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هذا التطبيق سيختفي من الهواتف منتصف الشهر المقبل

الشروق أونلاين
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هذا التطبيق سيختفي من الهواتف منتصف الشهر المقبل

أعلنت شركة ميتا أن نظام أندرويد، سيتخلى عن أحد تطبيقاته للمراسلة ولن يكون متاحًا للاستخدام بعد الثامن عشر من سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة أن تطبيق “ماسنجر لايت” لم يعد متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي، لكن يمكن للمستخدمين السابقين تنزيله إلى حين إزالته من المتجر.

ويحظى تطبيق “ماسنجر لايت” المُعلن نهايته بقاعدة شعبية كبيرة نظرًا لتصميمه البسيط وواجهته التي تقدم الميزات الأساسية للتواصل، فضلًا عن خصائص أخرى مثل صغر حجمه وحاجته إلى مساحة تخزينية صغيرة، والعمل بكفاءة على الأجهزة المنخفضة المواصفات مع تقليل استهلاك البيانات وإتاحة التواصل حتى في وجود اتصال ضعيف أو غير مستقر بالإنترنت.

ويلاحظ مستخدمو تطبيق “ماسنجر لايت” ظهور رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر، وتشير إلى قرب توقف إصدار لايت خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشددت الشركة على أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر.

ومع ذلك، فإن التطبيق يفتقد إلى العديد من الميزات المتاحة في النسخة الكاملة من ماسنجر، ومنها الوضع الليلي.

ولم تكشف ميتا عن الأسباب التي دفعتها إلى إغلاق التطبيق الشهير، إلا أن تقارير صحفية تشير إلى أن تحسن مواصفات الأجهزة المحمولة عبر السنوات الأخيرة يُعد سببًا رئيسيًا خلف قرار الشركة.

جدير بالذكر أن تطبيق فيسبوك لايت لا يزال متاحًا حتى الآن، ولم تتطرق الشركة إلى إغلاقه في الفترة الحالية.

وكانت ميتا قد أعلنت أيضًا في وقت سابق إنهاء دعم الرسائل النصية القصيرة SMS في تطبيق ماسنجر.

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