هذا التقني يقترب من تدريب جزائريي فريق نيس

باتت أيّام المدرب السويسري لوسيان فافر معدودة، على رأس العارضة الفنية لِفريق نيس الفرنسي.

ومعلوم أن فريق نيس يضمّ في صفوفه 5 لاعبين جزائريين، وهم: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين أندي ديلور وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي.

وكان التقني لوسيان فافر (64 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق نيس، في أواخر جوان الماضي، ولِمدّة 3 مواسم.

وتتّجه إدارة نادي نيس إلى إقالة المدرب فافر، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، الثلاثاء. التي أوضحت أن لاعبي الفريق غير مرتاحين للفلسفة التكتيكية للتقني السويسري، وطريقة عمله.

وأشرف المدرب لوسيان فافر على 12 مباراة رسمية لِفريق نيس في الموسم الجديد (كل المنافسات الرسمية)، واكتفى بِحصد 3 ثلاث انتصارات فقط. وهي الحصيلة الهزيلة التي قد تُعجّل بِتنحيته.

وبِالمقابل ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي نيس تُخطّط لِجلب التقني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويركن ماوريسيو بوتشيتينو (50 سنة) إلى الرّاحة، منذ انتهاء مهام تدريبه لِفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مطلع جويلية الماضي.