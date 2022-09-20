-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا التقني يقترب من تدريب جزائريي فريق نيس

علي بهلولي
  • 371
  • 0
هذا التقني يقترب من تدريب جزائريي فريق نيس

باتت أيّام المدرب السويسري لوسيان فافر معدودة، على رأس العارضة الفنية لِفريق نيس الفرنسي.

ومعلوم أن فريق نيس يضمّ في صفوفه 5 لاعبين جزائريين، وهم: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين أندي ديلور وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي.

وكان التقني لوسيان فافر (64 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق نيس، في أواخر جوان الماضي، ولِمدّة 3 مواسم.

وتتّجه إدارة نادي نيس إلى إقالة المدرب فافر، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، الثلاثاء. التي أوضحت أن لاعبي الفريق غير مرتاحين للفلسفة التكتيكية للتقني السويسري، وطريقة عمله.

وأشرف المدرب لوسيان فافر على 12 مباراة رسمية لِفريق نيس في الموسم الجديد (كل المنافسات الرسمية)، واكتفى بِحصد 3 ثلاث انتصارات فقط. وهي الحصيلة الهزيلة التي قد تُعجّل بِتنحيته.

وبِالمقابل ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي نيس تُخطّط لِجلب التقني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويركن ماوريسيو بوتشيتينو (50 سنة) إلى الرّاحة، منذ انتهاء مهام تدريبه لِفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مطلع جويلية الماضي.

مقالات ذات صلة
بلماضي يراهن على ماندي وتوبة وبدران وتوغاي في محور الدفاع

بلماضي يراهن على ماندي وتوبة وبدران وتوغاي في محور الدفاع

بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

بلماضي يستدعي حارس المولودية

بلماضي يستدعي حارس المولودية

ارتفاع عدد اللاعبين النيجيريين الغائبين عن مواجهتَي الجزائر

ارتفاع عدد اللاعبين النيجيريين الغائبين عن مواجهتَي الجزائر

بلفضيل: كأس العالم بقطر ستكون استثنائية

بلفضيل: كأس العالم بقطر ستكون استثنائية

“الكناري” يُغرّد لِأوّل مرّة هذا الموسم ويتأهّل

“الكناري” يُغرّد لِأوّل مرّة هذا الموسم ويتأهّل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد