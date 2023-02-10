هذا الثلاثي يتنافس على جائزة أحسن لاعب في العالم

أزاح الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الجمعة، السّتار عن المُتنافسين لِنيل جائزة أحسن لاعب في العالم لِسنة 2022.

وضمّت قائمة الاتحاد الدولي لِكرة القدم ثلاثة لاعبين كبار رُشّحوا لِنيل المكافأة، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيان كيليان مبابي وكريم بن زيمة.

وحاز ميسي كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين، وبلغ مبابي نهائي المونديال بِزيّ فريق فرنسا، وحصد بن زيمة كأس رابطة أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد الإسباني، وجائزة “الكرة الذهبية- فرانس فوتبال”. إذا أشرنا إلى أفضل حصاد لِهذا الثلاثي في العام الماضي.

وتُنظّم “الفيفا” حفلا بِالعاصمة الفرنسية باريس مساء الـ 27 من فيفري الحالي، تمنح خلاله جائزة أحسن لاعب في العالم، لِأحد المترشّحين الثلاثة الوارد ذكرهم أعلاه.

وقبل ذلك، خصّ اتحاد الرئيس جياني أنفونتينو بِالتصويت كلّ من: مدربي المنتخبات عبر العالم، ولاعبيهم الذين يحملون شارة القائد، ومُمثّل الإعلام من كلّ بلد، وأيضا الجمهور لكن الذين يملكون العضوية (التسجيل) في موقع “الفيفا”.

وكان البولوني روبيرت ليفاندوفيسكي صاحب جائزة “الفيفا” لِأحسن لاعب في العالم، للسنتَين الماضيتَين 2020 و2021.