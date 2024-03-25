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رياضة

هذا الرّقم يُرمّم معنويات محرز

علي بهلولي
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هذا الرّقم يُرمّم معنويات محرز
ح.م

يُمكن لِمَعنويات النّجم الجزائري رياض محرز أن ترتفع، بعد أن سجّل مُؤشّرها نزولا لافتا في الفترة الأخيرة.

وجاء تغيّب القائد محرز عن تربّص المنتخب الوطني هذه الأيّام، والذي تخلّلته ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، لِيُثير الجدل بِشأن مردود هذا اللاعب، ومدى استعداده لِخوض استحقاقات قادمة.

ونشرت الرّابطة التي تُشرف على شؤون البطولة السعودية، الإثنين، إحصائية كشفت في طيّاتها عن تصدّر محرز لائحة أفضل اللاعبين صنعا للفرص في هذا الدوري، وذلك بِرصيد 74 فرصة. مُتقدّما عن صاحب المركز الثاني بِفارق 8 خطوات، والأمر يتعلّق بِاللاعب الإسباني ألفارو ميدران متوسّط ميدان نادي الاتفاق.

وقبل محرز، كان مواطنه أمير سعيود قد حصد امتيازا آخر في البطولة السعودية. ما يعكس الوزن الثقيل للدوليين الجزائريين في هذه المنافسة.

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