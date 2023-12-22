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اقتصاد

هذا السبب وراء ارتفاع أسعار النفط

الشروق أونلاين
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هذا السبب وراء ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، وسط استمرار مخاوف تعطل الإمدادات العالمية على خلفية التوترات السياسية.

ويأتي الارتفاع في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، ما دفع العديد من شركات النقل البحرى إلى تغيير مسارها، على الرغم من أن قرار أنغولا مغادرة أوبك أثار تساؤلات حول جهود المنظمة في دعم الأسعار.

وارتفعت الأسعار بما يصل إلى واحد بالمئة، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتصل إلى 80.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.1 بالمئة لتصل إلى 74.70 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت مجموعة الدول في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+” قد أملحت إلى إمكانية تخفيض حصص إنتاج النفط في عام 2024.

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