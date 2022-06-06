هذا السّلاح التنزاني يجب على محاربي الصّحراء مصادرته

مهدي تاهرت في مراقبة مبوانا ساماتا، خلال مباراة الجزائر وتنزانيا في "كان" 2019.

يبقى اللاعب التنزاني مبوانا ساماتا أخطر سلاح بِحوزة هذا المنتخب، قبيل مواجهة الجزائر مساء الأربعاء المقبل.

وتُجرى المباراة بِمدينة دار السلام التنزانية، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وخاض التنزاني مبوانا ساماتا 5 مقابلات ضد “الخضر” منذ عام 2011، وسجّل هدفَين في مرمى الحارس رايس وهاب مبولحي (شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه).

واستهلّ المهاجم ساماتا (29 سنة) مشواره الدولي مع منتخب بلاده تنزانيا عام 2011، وخاض 59 مباراة، مُسجّلا 20 هدفا.

ومنذ انطلاقته الدولية، لعبت تنزانيا مع الجزائر 5 مرّات، وفي كلّ مناسبة شارك ساماتا أساسيا، على النّحو التالي: مباراة إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 (أمضى هدفا بِدار السلام)، ومقابلتَين بِرسم تصفيات مونديال 2018 (هزّ الشّباك ذهابا داخل القواعد)، ولقاء ودّي، وآخر في “كان” 2019.

لكن الحسّ التهديفي للاعب ساماتا قلّ بِصورة لافتة، ذلك أنه لم يُسجّل هدفا في مباراة دولية منذ سنتَين و7 أشهر. وبِالضّبط، منذ أن هزّ شباك فريق ليبيا في نوفمبر 2019، لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وشارك مبوانا ساماتا أساسيا مع تنزانيا في مواجهة المضيف فريق النيجر، مساء السبت الماضي. وخاض كامل أطوار هذه المباراة، التي تندرج ضمن إطار تصفيات “كان” 2023.

وعلى مستوى الأندية، ارتدى ساماتا زيّ نادي أنتويرب البلجيكي بِصيغة الإعارة، لِمدّة قصيرة منذ جانفي الماضي. حيث ما زال مرتبطا مع نادي فنربخشة التركي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

وخاض مبوانا ساماتا هذا الموسم 42 مباراة، لها صلة بِالبطولتَين التركية والبلجيكية وكأس بلجيكا والدوري الأوروبي، يوجد بينها 20 مقابلة شارك فيها أساسيا. وسجّل 9 أهداف.