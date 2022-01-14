هذا الفريق الأوروبي يُريد جلب بن ناصر

يرغب فريق أوروبي كبير في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (24 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويُخطّط التقني الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال خامس ترتيب “البريمرليغ”، لِجلب إسماعيل بن ناصر إلى فريقه الكروي.

ويُريد مدرب فريق “المدفعجية” استغلال الغموض الذي يلفّ مستقبل الدولي الجزائري مع نادي “الروسونيري” هذه الأيّام، لإقناعه بِالقدوم إلى لندن. يقول الموقع الإسباني “فيتشاخس” في تقرير له نشره، الجمعة.

وتتفاوض إدارة الميلان هذه الأيّام مع بن ناصر لِتجديد العقد، وقد اقترحت عليه التمديد حتى صيف 2026، مع مضاعفة راتبه إلى مبلغ أكثر من 3 ملايين أورو. قبل أن يُؤجّل الطرفان الأمر إلى بعد إسدال ستار منافسة كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في الـ 6 من فيفري المقبل.

ويُؤمن المدرب ميكيل أرتيتيا بِأن بن ناصر بِإمكانه تقديم خدمات جليلة، يدفع بها فريق أرسنال إلى مرتبة طلائعية في البطولة الإنجليزية، تسمح له بِخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل. استنادا إلى المصدر ذاته.

ويغيب فريق أرسنال الإنجليزي عن منافسة رابطة الأبطال المُدرّة للأرباح المالية العظيمة، للمرّة الخامسة على التوالي، بِاحتساب الموسم الحالي.

ويُعهد عن نادي أرسنال الإنجليزي أنه فريق يتجرّع الخيبات، ومقبرة للنجوم، وذلك منذ 10 سنوات على الأقلّ. بِدليل أن مسؤوليه فرّطوا في الموهبة إسماعيل بن ناصر لمّا جلبوه من نادي آرل الفرنسي عام 2015، ثم أحالوه إلى الفريق الرديف، وبعدها أعاروه إلى نادي تور الفرنسي، قبل بيعه إلى فريق أمبولي الإيطالي في صيف 2017.