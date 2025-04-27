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رياضة
مقابل نزول آخر إلى الدرجة الثالثة

هذا الفريق صعد إلى القسم الوطني الأوّل

علي بهلولي
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هذا الفريق صعد إلى القسم الوطني الأوّل
الأرشيف
احتفال القائد عبد الرحمان حشود وزملائه في نجم بن عكنون بِالفوز، في جولة سابقة هذا الموسم.

صعد مساء الأحد فريق لِكرة القدم إلى القسم الوطني الأوّل، ونزل آخر إلى الدرجة الثالثة.

جاء ذلك بعد تنظيم مقابلات الجولة الـ 28، لِبطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

ونال نجم بن عكنون تأشيرة الصعود إلى حظيرة النخبة، نظير هبوط مستقبل وادي سلي إلى بطولة القسم الثالث.

وفاز النجم على ضيفه أمل الأربعاء بِهدف لِصفر، فأمسى يجمع 61 نقطة، متقدّما عن الوصيف رائد القبة بِفارق 10 نقاط، قبل جولتَين عن انتهاء المنافسة.

وهكذا عاد فريق المدرب محمد مانع إلى القسم الوطني الأول، الذي غادره عند نهاية الموسم الماضي.

ويضم نجم بن عكنون في صفوفه المدافع الدولي السابق والمخضرم (36 سنة) عبد الرحمان حشود، الذي يحمل شارة القائد.

وبِالمقابل، خسر مستقبل وادي سلي بِميدانه (0-1) أمام شبيبة الأبيار، فتجمّد رصيده عند النقطة الـ 24 في الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة، مبتعدا عن صاحب المركز الـ 13 أمل الأربعاء بِفارق 10 نقاط. علما أن الهبوط إلى الدرجة الثالثة يشمل أندية المراتب ما بين الـ 14 والـ 16.

وهكذا التحق مستقبل وادي سلي بِمتذيّل لائحة الترتيب شباب المشرية (ر16- 15ن)، الفريق الذي نزل بِدوره إلى القسم الثالث لكن في جولة سابقة.

وينشط مستقبل وادي سلي (ولاية الشلف) في القسم الثاني منذ موسم 2020-2021، وفي تلك النسخة أهدر بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الأول في الأنفاس الأخيرة، وبِالضبط في بطولة مصغّرة لُعبت بِميدان “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، وشهدت تفوّق هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء.

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