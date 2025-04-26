هذا الفريق نزل إلى الدرجة الثالثة

نزل مساء السبت، آخر فريق من بطولة القسم الثاني لِكرة القدم فوج “وسط- شرق” إلى الدرجة الثالثة.

جاء ذلك بعد تنظيم مقابلات الجولة الـ 28، وبقاء مواجهتَين لِكل فريق.

وخسر اتحاد ورقلة بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام هلال شلغوم العيد، فهبط إلى الدرجة الثالثة، ملتحقا بِأولمبيك المقرن واتحاد سوف، اللّذَين عرفا المصير ذاته في تاريخ سابق.

وبعد هذه الخسارة، تجمّد رصيد اتحاد ورقلة عند النقطة الـ 28 في المركز الـ 14، متخلّفا عن صاحب الرتبة الـ 13 نجم التلاغمة بِفارق 7 نقاط.

ومعلوم أن النزول إلى الدرجة الثالثة يشمل فرق المراتب الثلاث الأخيرة: الـ 16 والـ 15 والـ 14.

وكان اتحاد ورقلة عند نهاية موسم 2020-2021، قد صعد إلى بطولة القسم الثاني.

وفي أعلى جدول الترتيب، ما زال الصراع محتدما بين الرائد اتحاد الحراش والوصيف مستقبل الرويسات، لِافتكاك بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الأول.

وفاز الاتحاد داخل القواعد بِهدف لِصفر على مولودية باتنة، مثلما انتصر المستقبل لكن بِرباعية نظيفة على الزائر أولمبيك المقرن.

وقبل جولتَين عن نهاية السباق، يملك اتحاد الحراش 64 نقطة، ويحوز مستقبل الرويسات 62 نقطة، ويشغل اتحاد عنابة (غير المعني بِالصعود) الرتبة الثالثة بِرصيد 43 نقطة.

وبِخصوص فوج “وسط- غرب”، تُقام فعّاليات الجولة الـ 28 هذا الأحد.