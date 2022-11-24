هذا الفيديو ليس لفتاة تعتنق الإسلام خلال مونديال قطر!

صورة الفتاة التي قيل انها اعتنقت الإسلام في قطر

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يوثق لحظة اعتناق فتاة أجنبية الإسلام خلال بطولة كأس العالم المقامة بقطر.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو نشر في سياق سيل من المنشورات التي تشيد بقطر وبما اعتُبر ترويجاً للإسلام خلال فعاليات كأس العالم، إلا أن الادّعاء غير صحيح والفيديو مصوّر في ولاية تكساس الأمريكية قبل انطلاق مونديال 2022.

يظهر في الفيديو، الذي يبدو أنه مُصوّر داخل مسجد، فتاتان محجّبتان ترتديان عباءة سوداء، ويُسمع صوت رجل ينطق الشهادة، بينما تُكرّر إحداهما وراءه، وعلق ناشروه بالقول: “فيديو لفتاة تعتنق الإسلام في كأس العالم بقطر”.

وجاء انتشار هذا الفيديو بالتزامن مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وسط كمّ من الأخبار المضلّلة التي تتحدث عن إسلام مشجعين قدموا إلى قطر، فنّدت خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس بعضها.

وهذا الفيديو هو الآخر حسب الوكالة الفرنسية مستخدم في سياق مضلل، ولم يصوّر في قطر.

وأمكن التفتيش عنه عبر محركات البحث من العثور عليه منشوراً على حساب على موقع تيك توك بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، أي قبل أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم، ما ينفي أن يكون له علاقة بالحدث.

وقالت صاحبة الحساب معلّقة على الفيديو “الحمد لله أصبح لنا أخت جديدة في الإسلام”، مع الإشارة لحساب الفتاة المسلمة حديثاً والتي نشرت هي الأخرى نفس الفيديو في التاريخ ذاته.

أين صُوّر الفيديو إذاً؟

نشرت صاحبة الحساب مقطع فيديو آخر لهما من نفس المكان، ومن خلاله يمكن ملاحظة طاولة عليها غطاء يحمل شعار “Brand land”.

على ضوء ذلك، يرشد البحث إلى مركز إسلامي بهذا الاسم يقع في ولاية تكساس الأمريكية، ويضمّ مسجداً يدعى مسجد الصابرين.

وتمكن خدمة خرائط غوغل من إيجاد صور للمسجد تتطابق عناصرها مع ما ظهر في الفيديو المتداول، ما يؤكد أنه صور في مسجد الصابرين الواقع في ولاية تكساس الأمريكية وليس في قطر مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.