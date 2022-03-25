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رياضة

هذا اللاعب الجزائري لن يُشارك أمام الضيف الكاميروني

علي بهلولي
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هذا اللاعب الجزائري لن يُشارك أمام الضيف الكاميروني

لن يُشارك المدافع رامي بن سبعيني في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والزائر الكاميروني، سهرة هذا الثلاثاء.

جاء ذلك بِسبب جمع لاعب الخط الخلفي لِفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بطاقتَين صفراوَين.

ونال بن سبعيني الإنذار الأوّل في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات المونديال، أمام المضيف البوركينابي. وسقط في الفخّ الثاني مساء الجمعة، خلال مواجهة الكاميرون بِرسم ذهاب الدور الأخير.

وتنص لوائح المنافسة على عدم إجراء المباراة الموالية، إذا كان اللاعب قد حاز بطاقة صفراء ثانية في المواجهة التي سبقتها.

وخاض رامي بن سبعيني كامل أطوار مواجهة الجزائر والكاميرون، بِمدينة دوالا الكاميرونية. وهو لاعب أساسي لا يُجادل فيه ضمن صفوف “الخضر”.

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التعليقات
1
  • حماده

    على بلماضي الآن أن يستدعي شتي

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