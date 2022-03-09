هذا اللاعب الدولي الأساسي انتهى موسمه قبل الآوان

يُواجه لاعب دولي جزائري أساسي أمرا غير مسبوق في مشواره الكروي، حيث سينتهي موسمه الحالي مساء هذا الخميس العاشر من مارس 2022!

وقد يتبادر إلى أذهان القرّاء أن هذا اللاعب سقط في فخّ الإصابة، أو مشكل آخر في المجال الرياضي. ولكن الأمر لا علاقة له بِمثل هذا النّوع من “التخمينات”.

اللاعب المُشار إليه هو المدافع جمال بلعمري، الذي سيُواجه رفقة ناديه قطر الرياضي الضيف فريق الخور مساء هذا الخميس، بِرسم الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر بطولة البلد الخليجي للموسم الحالي.

ومعلوم أن بطولة القسم الأوّل القطري لِكرة القدم، تُجرى بِصيغة 12 ناديا و22 جولة.

وضمن نادي قطر الرياضي البقاء في القسم الأوّل، حتى ولو خسر مواجهة فريق الخور. حيث يتموقع في المركز الـ 8، مُتقدّما بِفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الـ 11 وقبل الأخير نادي السيلية. في بطولة تعرف نزول مُتذيّل الترتيب إلى القسم الثاني، وقد يُرافقه الفريق الذي يسبقه في التصنيف، إذا خسر مواجهة السدّ مع وصيف الدرجة الثانية.

وبعد مواجهة فريق الخور، لن يلعب نادي قطر الرياضي أيّ لقاءٍ رسميٍّ محليٍّ للموسم الحالي. ذلك أن مشواره في منافستَين أُخريَين وهما كأس أمير قطر وكأس “أوريدو”، تجمّد في تاريخ سابق.

ويرتبط جمال بلعمري (32 سنة) مع نادي قطر الرياضي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

.. بِسبب المونديال

وتعمّد مسؤولو اتحاد الكرة القطري هذا النوع من البرمجة، بِإنهاء الموسم الحالي مُبكّرا، والإنطلاق في الموسم المقبل أيضا مُبكّرا في الفاتح من أوت القادم، مع إيقاف المنافسات المحلّية مُؤقّتا في الخريف المقبل، حتى يُركّزوا اهتماماتهم على منافسة المونديال، وأيضا صيانة الملاعب، استعدادا لِهذه التظاهرة العالمية الكبيرة المُقرّر تنظيمها بِالبلد الخليجي، ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

وتعني هذه الأجندة أن جمال بلعمري سيركن إلى “الرّاحة”، لِمدّة تُقارب الخمسة أشهر.

بقيت الإشارة، إلى أن اللاعبين الدوليين الجزائريين الآخرين، وهم: المدافع مهدي تاهرت (الغرافة)، ومتوسط الميدان ياسين براهيمي (الريان)، والمهاجم بغداد بونجاح (السد)، مازالت فرقهم معنية بِمنافستَي كأس أمير قطر و/ أو كأس “أوريدو”، فضلا عن دور المجموعات لِكأس رابطة أبطال آسيا، المبرمجة جولاته الستّ ما بين الـ 8 والـ 27 من أفريل المقبل.