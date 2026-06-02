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رياضة
بِخصوص رقم القميص المونديالي

هذا اللاعب سيخلف بلومي وصايفي وفغولي

الشروق الرياضي
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هذا اللاعب سيخلف بلومي وصايفي وفغولي
ح.م
سفيان فغولي في مونديال 2014.

اتّضحت مساء الثلاثاء، أرقام لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في كأس العالم 2026.

ومعلوم أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش جلب 26 لاعبا، وزميلا لهم احتياطيا ممثّلا في حارس المرمى عبد الطيف رمضان.

وهكذا احتفظ الجناح رياض محرز بِالقميص رقم “7”، وهو موضة رائجة في السنوات الأخيرة، يُحاول أصحابها – أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو – تبديد الهالة التاريخية التي ارتبطت بِاللّباس الرقم “10”.

ومُنح فارس شعيبي القميص رقم “10” الذي ارتداه الأخضر بلومي في مونديالي إسبانيا 1982 والمكسيك 1986، والمهاجم رفيق صايفي في نسخة جنوب إفريقيا 2010، والجناح سفيان فغولي في طبعة البرازيل 2014.

وكان متوسط الميدان شعيبي قد ارتدى القميص رقم “17”، في نهائيات كأس أمم إفريقيا ما بين ديسمبر وجانفي الماضيَين.

وارتدى المهاجم محمد الأمين عمورة القميص رقم “18”، نسبة إلى رقم ولايته جيجل.

وجاءت أرقام الأقمصة على النّحو التالي:

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