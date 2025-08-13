هذا اللاعب صار جاهزا الآن

استفاد المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم من لاعب هام، غاب بِداعي الإصابة.

ويُواجه محليو “الخضر” نظراءهم من غينيا كوناكري هذا الجمعة، بِرسم الجولة الرابعة وقبل الأخيرة لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وبعد غيابه عن مقابلتَي أوغندا وجنوب إفريقيا، يُمكن للناخب الوطني مجيد بوقرة توظيف متوسط الميدان أكرم بوراس ضد غينيا كوناكري.

ويتدرب لاعب مولودية الجزائر بِصفة جماعية (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة)، بعد تعرّضه لِإصابة، ثم خضوعه لِحصص مرانية على انفراد.

ولم يلعب أكرم بوراس أي لقاء رسمي منذ الـ 21 من جوان الماضي، موعد مشاركته أساسيا في صفوف المولودية، وضد الزائر نجم مقرة، لِحساب الجولة الثلاثية والأخيرة من عمر البطولة.

وفي الموسم المُنقضي، خاض أكرم بوراس 38 مباراة مع “العميد”، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية والكأس المحلية الممتازة ورابطة أبطال إفريقيا. وسجّل 4 أهداف، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

يبقى الآن مجيد بوقرة حرّا وسيّد قراراته، ويختار قائمة لاعبيه بِحكمة بعيدا عن كلّ مزاجية ضارّة، سواء بِتوظيف بوراس أو تركه احتياطيا أو حتى عدم جلبه.