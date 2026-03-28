هذا اللاعب موسمه يكون قد انتهى

ضربة موجعة لِشعيب كداد (صف الواقفين، الثاني من اليمين).

تعرّض لاعبٌ من البطولة الوطنية للقسم الأوّل “موبيليس” إلى إصابة خطيرة، ويكون موسمه قد انتهى.

وأجبرت هذه الإصابة اللاعب المعني بِالأمر على إجراء عملية جراحية في الركبة اليُمنى، يخضع لها في الأيّام القليلة المقبلة. والأمر يتعلّق بِمدافع فريق شباب بلوزداد شعيب كداد.

ولم يلعب شعيب كداد أي لقاء رسمي منذ الثالث من مارس الحالي، تاريخ مواجهة مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس الجمهورية.

ويرتدي كداد (31 سنة) زي نادي شباب بلوزداد حتى صيف 2028، وفي الموسم الحالي، خاض 26 مباراة في كل المنافسات الرسمية للأندية، وسجّل هدفا.

وبقيت لِفريق شباب بلوزداد 10 مقابلات في البطولة الوطنية، مع تأهّله إلى نصف نهائي كأس الجمهورية و”الكاف”، حيث يُواجه لاحقا شباب قسنطينة ونادي الزمالك المصري، على التوالي.

وبِخصوص عيادة الفريق، أضاف البيان (المنشور أدناه).