هذا اللاعب يلتحق بِالأسطورة عصّاد

صالح عصّاد يحتفل بِهدف سجّله لِمصلحة الجزائر ضدّ الشيلي، في مونديال إسبانيا 1982.

التحق لاعب دولي جزائري سهرة الثلاثاء، بِأسطورة “مُحاربي الصّحراء” صالح عصّاد.

وتعادل المنتخب الوطني بِثلاثة أهداف لِمثلها مع الضّيف فريق جنوب إفريقيا، في مباراة ودّية.

وسجّل متوسّط الميدان والقائد ياسين براهيمي هدفا في هذه المواجهة، فرفع رصيده إلى 15 هدفا بِزيّ “الخضر”. عِلما أن هذا اللاعب (34 سنة) ينشط في صفوف المنتخب الوطني منذ مارس 2013، وخاض 68 مباراة دولية بِاحتساب مقابلة “البافانا بافانا”.

وهكذا عادل براهيمي رقم المهاجم السّابق صالح عصّاد، وبات كلاهما يشغل المركز الـ 12 في لائحة الهدّافين التاريخيين لـ “الخضر”. عِلما أن الصّدارة تعود إلى المهاجم إسلام سليماني بِحصيلة 45 هدفا.

واللافت أن عصّاد لعب أيضا 68 مباراة دولية، ما بين 1977و1989، لكن براهيمي يُمكنه لاحقا رفع عدد المقابلات وأيضا غلّة الأهداف.

من جهة أُخرى، صنع براهيمي هدفا ضدّ منتخب جنوب إفريقيا، فرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة.