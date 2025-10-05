هذا اللاعب يُصاب وقد يغيب عن مواجهتَي المونديال

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي بعد ظهيرة الأحد لِإصابة، في مباراة لِفريقه الترجي التونسي.

واضطرّ المدافع توغاي للخروج من أرضية الميدان في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (د45+1)، لِمباراة فريقه الترجي والضيف النجم الساحلي، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة التونسية.

ولم تُصدر إدارة نادي الترجي بيانا، يُوضّح نوعية إصابة توغاي ومدى خطورتها من عدمها.

ومعلوم أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش كان قد استدعى محمد الأمين توغاي لِخوض مواجهتَي الصومال وأوغندا، بِتاريخَي الـ 9 والـ 14 من أكتوبر الحالي، ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وجلب بيتكوفيتش 26 لاعبا، يوجد بينهم 8 مدافعين وبِاحتساب محمد الأمين توغاي.

وبِالعودة إلى أطوار المباراة، فقد شارك اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي في كامل أطوار، بينما دخل مواطنه وزميله في الترجي المهاجم كسيلة بوعالية بديلا عند انطلاق الشوط الثاني.

وفاز الترجي بِهدف لِصفر، وبات يجمع 20 نقطة في المركز الثاني، متخلّفا بِفارق نقطة واحدة عن الرائد الملعب التونسي. ويتموقع النجم الساحلي في الرتبة الـ 12 بِتسع نقاط.