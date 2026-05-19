-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا اللاعب يُفصح عن رغبته في خوض المونديال

الشروق الرياضي
  • 594
  • 0
هذا اللاعب يُفصح عن رغبته في خوض المونديال

أعرب لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ عن رغبته في المشاركة مع المنتخب الوطني، في منافسة كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل.

ويكون الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد شكّل ملامح قائمة اللاعبين الـ 26، لكنه يتريّث تفاديا لـ “الطوارئ”، أبرزها الإصابات. مستفيدا من مهلة “الفيفا” التي تصبّ في مصلحته.

وقال فارس غجميس (23 سنة) إن خوضه للمونديال حلم مشروع، لكن القرار الأخير يبقى بِيد بيتكوفيتش. في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” ونشرت تفاصيلها، الثلاثاء.

وترك المهاجم غجميس انطباعا حسنا في أول ظهور له مع “محاربي الصحراء”، في تربص إيطاليا أواخر مارس الماضي. تكلّل بِتسجيل هدف ضد فريق غواتيمالا رغم أنه لعب بديلا، و14 دقيقة فقط. فضلا عن بروزه اللافت في الدفع بِنادي فروزينوني إلى القسم الأول الإيطالي، بعد أن أمضى 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة.

وعكس بعض أمثاله وزملائه في “الخضر” من أهل المهجر، الذين ارتدوا أزياء منتخب فرنسا للفئات الصغرى، وخاضوا منافسات قارية وعالمية. لم يسبق لِفارس غجميس تمثيل ألوان أي منتخب، وفي كل الأصناف.

مقالات ذات صلة
مورينيو مدربا جديدا لريال مدريد

مورينيو مدربا جديدا لريال مدريد

بالفيديو.. أعمال شغب توقف مباراة نانت وحاليلوزيتش ينهار في غرف الملابس

بالفيديو.. أعمال شغب توقف مباراة نانت وحاليلوزيتش ينهار في غرف الملابس

رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو اتحاد العاصمة بالكأس في غرف تغيير الملابس

بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو اتحاد العاصمة بالكأس في غرف تغيير الملابس

موسم حجام انتهى

موسم حجام انتهى

هذا ما يفعله ميسي قبل مواجهة الجزائر في المونديال

هذا ما يفعله ميسي قبل مواجهة الجزائر في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد