هذا المدرب مفتون بِالكرة الإيطالية وأسير “لا فيكيا سينيورا”!

لفت التقني عبد المجيد نيبوشة المدرب الجديد لِفريق نجم بني ولبان من بطولة القسم الثاني، الإثنين، الانتباه في أوّل حصة تدريبية له.

واستهلّ المدرب عبد المجيد نيبوشة العمل بِصفة رسمية، بعد إقالة إدارة نادي نجم بني ولبان للمدرب السابق محمد بوطاجين.

وبرز المدرب نيبوشة وهو يشرف على الحصة المرانية، مرتديا اللباس الرياضي للنادي الإيطالي العملاق جوفانتوس! ناهيك عن النظّارات التي بدت شمسية أكثر منها تلك التي يستعملها بعض الرياضيين في التدريبات!

والظاهر أن المدرب الجديد للنجم مفتون بِالمدرسة الكروية الإيطالية، وأسير نادي “لا فيكيا سينيورا” (السيّدة العجوز)!

ويبقى التساؤل عن سر عجز إدارة نجم بني ولبان عن توفير لباس رياضي لِمدربها الجديد، خاص بِفريقها الكروي.

في إحدى فترات فريق نصر حسين داي، أيّام عثمان طوال وإبراهيم جرادي وتوفيق كابري ومحمد نزليوي وحمزة ياسف وفوزي موسوني. ظهر زميلهم المهاجم سمير عليش (ليس المدافع رفيق حليش) أمام ميكروفون التلفزيون العمومي الجزائري، ودقائق معدودات بعد نهاية مباراة للفريق في البطولة الوطنية، وهو يُدلي بِالانطباعات الإعلامية داخل غرفة حفظ الملابس لِملعب “زيوي”، مرتديا قميص نادي لاتسيو الإيطالي!

وفي البرازيل، كان أحد أقوى أسباب إقالة اتحاد الكرة المحلي للناخب الوطني إيميرسون لياو في جوان 2001، وبعد 8 أشهر فقط من العمل، ارتداءه لباسا لا يمت بِصلة لِذلك الخاص بِفريق “السيليساو”. علما أن الاتحاد كان يرتبط آنذاك بِعقد مع الشركة الأمريكية “نايك”، فيما ارتدى لياو زيا لِشركة أُخرى ومنافِسة.