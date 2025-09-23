هذا المنتخب مرشّح لِمواجهة “محاربي الصّحراء” ودّيا

يُخطّط اتحاد الكرة الجزائري لِبرمجة مباراة ودّية للمنتخب الوطني، في محطة “الفيفا” لِشهر نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد برمج في تاريخ سابق هذه المحطة أو النافذة، في فترة ما بين الـ 10 والـ 18 من نوفمبر المقبل.

وقد يلعب رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مباراة تحضيرية في المحطة الوارد ذكرها أعلاه، مع نظرائهم من منتخب السعودية. حيث يُجرى اتحادا الكرة في البلدَين مفاوضات بِهذا الشأن استنادا إلى موقع “أفريك فوت”.

وفي نافذة نوفمبر المقبل، يكون “محاربو الصحراء” بِصدد التحضير لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرّر تنظيمها بِبلاد مراكش انطلاقا من الـ 21 من ديسمبر القادم. وحينها أيضا يكون منتخب السعودية إمّا تأهّل لِكأس العالم 2026 ويستعدّ لِهذه التظاهرة، أو بِصدد خوض مواجهتَي السد لِنيل تأشيرة كأس العالم.

ومعلوم أن منتخب السعودية يُدربه التقني الفرنسي هيرفي رونار، الذي يعرف كرة القدم الجزائرية جيّدا.

وقبيل كأس أمم إفريقيا نسخة مصر مارس 1986، برمج اتحاد الكرة الجزائري بِرئاسة أسعد دومار (رحمه الله)، مقابلتَين ودّيتَين لِرجال المدرب الوطني رابح سعدان أمام نظرائهم السعوديين. لُعبتا بِمدينة الدمّام في الـ 17 والـ 21 من فيفري لتلك السنة، وانتهتا بِنتيجة التعادل: السلبي، ثم بِهدف لِمثله من توقيع المهاجم ناصر بوعيش (جمعية إلكترونيك تيزي وزو).