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رياضة

هذا النادي الأوروبي مُهتمّ بِجلب قادري

علي بهلولي
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هذا النادي الأوروبي مُهتمّ بِجلب قادري
ح.م
عبد القهار قادري (بِالقميص والتبّان رقمَي "18") في مباراة الجزائر وإيران.

بات اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري مساء الثلاثاء، مُرشّحا لِتغيير الوجهة على مستوى الأندية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي قادري (21 سنة) مع نادي كورتري البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

ويرغب نادي سان جيلواز البلجيكي في انتداب قادري هذه الصائفة، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “آش آل آن سبور”، الثلاثاء.

وكان فريق سان جيلواز قد تموقع ثانيا في بطولة بلجيكا للموسم المُنقضي، وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2022-2023.

وشارك قادري في 22 مباراة مع فريق كورتري، بِرسم بطولة بلجيكا للموسم المُنقضي، يوجد بينها 19 مقابلة خاضها أساسيا. وسجّل هدفا، ووزّع 6 تمريرات حاسمة.

وخاض عبد القهار قادري مساء الأحد الماضي، أوّل مباراة دولية له مع المنتخب الوطني الجزائري، وكانت ودّية ضد إيران. حيث شارك أساسيا، قبل أن يُعوّضه زميله صانع الألعاب آدم الوناس في الدقيقة الـ 61.

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