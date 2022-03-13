هذا النادي بدأ يُخطّط لِانتداب ماندي

يوجد مَن هو مُتحمّس لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. مُستثمرا في قلّة مشاركة مدافع “الخضر” مع فريقه فياريال الإسباني.

ويرتبط عيسى ماندي (30 سنة) مع نادي فياريال الإسباني بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وترغب إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي في جلب ماندي، بِسبب هشاشة الجبهة الخلفية لِفريقها الكروي في الموسم الحالي، وأيضا لِتكرّر إصابة بعض المدافعين.

واكتفى المدافع ماندي بِخوض 11 مباراة أساسيا فقط مع فريقه فياريال هذا الموسم، في البطولة الإسبانية وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوروبا والكأس الأوروبية الممتازة للأندية. وهو أمر سلبي لم يتعوّد عليه قبل التحاقه بِهذا النادي.

وبدأت إدارة نادي ليون في جمع المعلومات عن ماندي، أملا في الاستفادة من خدماته بداية من الصيف المقبل. استنادا إلى تقرير نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الأحد.

وكان عيسى ماندي قد استهلّ مشواره الاحترافي لدى فئة الأكابر، مع نادي رامس الفرنسي في صيف 2011، وغادره نحو بيتيس الإسباني في الفصل ذاته من عام 2016. وهو ما يعني أنه يعرف محيط “اللّيغ 1” جيّدا.