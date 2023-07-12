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رياضة

هذا النادي دخل في مفاوضات لِانتداب آيت نوري

علي بهلولي
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هذا النادي دخل في مفاوضات لِانتداب آيت نوري
ح.م

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري إلى تغيير الوجهة، في الأيّام القليلة المقبلة.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتُبدي إدارة نادي نيس الفرنسي تحمّسا لِجلب آيت نوري، وقد دخلت في مفاوضات لِهذا الغرض مع نظيرتها من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويعرض مسؤولو نادي نيس مُقترح جلب مدافع “الخضر” بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2024. يقول موقع “لو 10 سبور” الفرنسي في تقرير له نشره، الأربعاء.

ويضمّ فريق نيس الفرنسي في صفوفه 5 لاعبين جزائريين: الحارس تيدي بولهندي، والمدافع يوسف عطال، ومتوسّط الميدان هشام بوداوي، والمهاجمَين بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي.

واكتفى ريان آيت نوري بِخوض 11 مباراة فقط أساسيا بِزيّ نادي ولفرهامبتون، في بطولة إنجلترا وكأس هذا البلد نسخة 2022-2023. وهو رقم زهيد يُحرّضه على الرّحيل.

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