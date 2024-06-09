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رياضة

هذا النادي مُتحمّس لِجلب زرقان

علي بهلولي
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هذا النادي مُتحمّس لِجلب زرقان

يُمكن للاعب الدولي الجزائري آدم زرقان تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان زرقان (24 سنة) مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وتُبدي إدارة نادي سانت إيتيان الفرنسي تحمّسا لِانتداب زرقان، تقول الصحيفة المحلّية “لو بوبل فير” في تقرير لها بِهذا الصّدد نشرته، الأحد. وأضافت أن القيمة المالية في سوق الانتقالات لِزرقان تُقدّر بِمبلغ 5 ملايين أورو.

وكان فريق سانت إيتيان قد افتكّ في الأيّام القليلة الماضية تأشيرة الصّعود، إلى بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

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