هذا النادي يرغب في انتداب بوداوي

يُرجّح أن يترك اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب متوسط الميدان بوداوي (25 سنة) لِفريق نيس منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027.

وتُبدي إدارة نادي فولفسبورغ الألماني رغبتها في انتداب بوداوي، تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية، السبت. التي أضافت أن الدولي الجزائري قدّم موسما كبيرا، وبات تغييره للأجواء جدّ وارد هذه الصائفة.

وأشار المصدر إلى وجود متسابقين آخرين في المضمار رفقة فولفسبورغ، لكنه لم يذكرهم.

ويضم فريق فولفسبورغ الألماني في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، وبِسبب نجاح الصفقة، تُبدي إدارة النادي الألماني تحمّسا لِكفاءة أقدام “محاربي الصحراء”.

وتُقدّر القيمة المالية الحالية في سوق انتقالات اللاعبين لِهشام بوداوي، رقم 10 ملايين أورو.