هذا النادي يرغب في انتداب دورفال

يوشك اللاعب الدولي الجزائري مهدي دورفال على تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت مدة عقد المدافع دورفال (25 سنة) مع نادي باري الإيطالي قد انتهت مؤخّرا، علما أن الفريق نزل إلى الدرجة الإيطالية الثالثة.

وتُجري إدارة نادي بادوفا اتصالات مع ممثّلي أعمال مهدي دورفال، على أمل انتداب الدولي الجزائري. وفقا لِشبكة قنوات “سكاي سبورت” الإيطالية.

وكان فريق بادوفا قد تموقع في المركز العاشر، ضمن لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني الإيطالي للموسم المنقضي.

وبعد مشاركته مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا ما بين ديسمبر وجانفي الماضيَين، لم يستطع مهدي دورفال حجز مقعد في صفوف “الخضر”، لِخوض كأس العالم 2026.