هذا النادي يطلب الاستفادة من خدمات الوافد القادم إلى “الخضر”

يوشك اللاعب الجزائري المُغترب ريان آيت نوري أن ينتقل إلى فريق جديد، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المدافع آيت نوري (21 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويتفاوض مسؤولو نادي نيس مع نظرائهم من فريق ولفرهابتون منذ أكتوبر الماضي، على أمل انتداب آيت نوري. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له بِهذا الصّدد نشره، الجمعة.

وتبلغ القيمة المالية الحالية في سوق الانتقالات للمدافع الجزائري المُغترب، رقم 22 مليون أورو.

وتكوّن آيت نوري في المدارس الرياضية الفرنسية، وبِالضّبط في ناديَي باريس (ليس “البي آس جي”) وأونجي. قبل أن يخوض تجربة أكبر في “البريمرليغ”.

وفي حال التحاقه بِنادي نيس الفرنسي، سيلعب آيت نوري إلى جانب 5 جزائريين آخرين، وهم: يوسف عطال وهشام بوداوي وأندي ديلور وبلال براهيمي وتيدي بولهندي.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد كشف مُؤخّرا، عن إعطاء ريان آيت نوري مُوافقته بِارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”. وقد تكون بدايته في أواخر مارس المقبل، خلال مُواجهتَي النيجر بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.