هذا النادي يُريد انتداب آدم الوناس

يُحظى اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس بِاهتمام الأندية الأوروبية، عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وترغب إدارة نادي بارما الإيطالي في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، في سوق تحويلات اللاعبين للشهر الدّاخل.

ويبقى العائق الوحيد أمام تجسيد رغبة إدارة نادي بارما، هو رفع مسؤولي فريق نابولي سقف المطلب المالي، حيث يشترطون استلام مبلغ 15 مليون أورو على الأقلّ. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الأربعاء.

ويوجد آدم الوناس حاليا رفقة زملائه في المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يُجرون هناك معسكرا إعداديا تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.