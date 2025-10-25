هذا النادي يُريد انتداب حاج موسى

يُمكن للاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المهاجم حاج موسى (23 سنة) مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2030.

وربطت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا اتّصالات مع ممثّلي أعمال حاج موسى، على أمل جلبه في شهر جانفي المقبل. تقول تقارير صحفية فرنسية صادرة، السبت.

ويُقدّم أنيس حاج موسى عروضا فنية راقية في صفوف فريق فينورد روتردام، مع انطلاق الموسم الجديد.

ويضم فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري (25 سنة)، حتى الـ 30 من جوان 2029.