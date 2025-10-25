-- -- -- / -- -- --
رياضة

هذا النادي يُريد انتداب حاج موسى

الشروق الرياضي
يُمكن للاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المهاجم حاج موسى (23 سنة) مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2030.

وربطت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا اتّصالات مع ممثّلي أعمال حاج موسى، على أمل جلبه في شهر جانفي المقبل. تقول تقارير صحفية فرنسية صادرة، السبت.

ويُقدّم أنيس حاج موسى عروضا فنية راقية في صفوف فريق فينورد روتردام، مع انطلاق الموسم الجديد.

ويضم فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري (25 سنة)، حتى الـ 30 من جوان 2029.

دوري أبطال آسيا للنخبة.. عوار ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة

مدرب منافس “الخضر” يعود إلى منصبه بِأمر رئاسي

بطولة العالم للجمباز.. كيليا نمور تحرز فضية جهاز عارضة التوازن

الوزير صادي يهنئ البطلة كيليا نمور

بطولة العالم للجمباز.. الجزائرية نمور تتوّج بالميدالية الذهبية (فيديو)

دراجة الطريق.. “مدار برو تيم” الجزائري يتسلم جائزة أفضل فريق في إفريقيا

