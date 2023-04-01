-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا النادي يُريد انتداب غيطون

علي بهلولي
  • 302
  • 0
هذا النادي يُريد انتداب غيطون
ح.م
كيفين غيطون قبيل انطلاق مباراة باستيا وسوشو.

يظهر بِأن التحاق اللاعب الدولي كيفين غيطون بِالمنتخب الوطني الجزائري وحضوره مواجهتَي النيجر، بدأ يُثمر.

ويرتبط المدافع غيطون (27 سنة) مع نادي باستيا من القسم الثاني الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وبات غيطون ضمن أجندة نادي لونس الذي يتحمّس مسؤولوها لِانتدابه، كما أوردته قناة “ليكيب” الفرنسية مساء السبت.

ويتموقع فريق لونس ثالثا في لائحة الترتيب، قبل 10 جولات عن إسدال ستار بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

وسبق للاعب غيطون أن مثّل ألوان أندية تنتمي إلى فرنسا وبلجيكا واللكسمبورغ.

وخاض كيفين غيطون مساء السبت كامل أطوار مباراة فريقه باستيا والضّيف نادي سوشو، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثاني (شريط الفيديو المُدرج أدناه/ الاحتفال بعد نهاية المباراة/ رقم “22”).

وفاز فريق باستيا بِنتيجة (3-2)، فبات يجمع 48 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي سوشو الرّتبة الـ 4 بِرصيد 49 نقطة.

مقالات ذات صلة
هالاند يخضع لتحقيق الشرطة البريطانية لهذا السبب

هالاند يخضع لتحقيق الشرطة البريطانية لهذا السبب

حافلات مجّانية لِنقل “الخفافيش”

حافلات مجّانية لِنقل “الخفافيش”

هكذا تسبب ساديو ماني في إقالة مدرب بايرن ميونيخ

هكذا تسبب ساديو ماني في إقالة مدرب بايرن ميونيخ

“الكاف” يدرس إجراء تعديلات على مواعيد تصفيات “كان كوت ديفوار”

“الكاف” يدرس إجراء تعديلات على مواعيد تصفيات “كان كوت ديفوار”

بلماضي.. أرقام مرعبة وإنجاز يتيم

بلماضي.. أرقام مرعبة وإنجاز يتيم

مدرب نيس: على فرنسا الاقتداء بِبريطانيا بِخصوص شهر رمضان

مدرب نيس: على فرنسا الاقتداء بِبريطانيا بِخصوص شهر رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد