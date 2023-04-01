هذا النادي يُريد انتداب غيطون

يظهر بِأن التحاق اللاعب الدولي كيفين غيطون بِالمنتخب الوطني الجزائري وحضوره مواجهتَي النيجر، بدأ يُثمر.

ويرتبط المدافع غيطون (27 سنة) مع نادي باستيا من القسم الثاني الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وبات غيطون ضمن أجندة نادي لونس الذي يتحمّس مسؤولوها لِانتدابه، كما أوردته قناة “ليكيب” الفرنسية مساء السبت.

ويتموقع فريق لونس ثالثا في لائحة الترتيب، قبل 10 جولات عن إسدال ستار بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

وسبق للاعب غيطون أن مثّل ألوان أندية تنتمي إلى فرنسا وبلجيكا واللكسمبورغ.

وخاض كيفين غيطون مساء السبت كامل أطوار مباراة فريقه باستيا والضّيف نادي سوشو، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثاني (شريط الفيديو المُدرج أدناه/ الاحتفال بعد نهاية المباراة/ رقم “22”).

وفاز فريق باستيا بِنتيجة (3-2)، فبات يجمع 48 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي سوشو الرّتبة الـ 4 بِرصيد 49 نقطة.