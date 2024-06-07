هذا النادي يُريد انتداب قيطون

يُمكن للاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون تغيير الأجواء، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المدافع قيطون (28 سنة) مع نادي ماتز بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. ولكن الفريق نزل مُؤخّرا إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني، وهو عامل يُحرّض الدولي الجزائري على البحث عن تجربة أُخرى.

وبعد أن استلم الإثنين الماضي مهام المدير العام لِنادي لونس الفرنسي، أدرج بيير دريوسي اسم قيطون ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في انتدابهم هذه الصّائفة.

ولن تتنازل إدارة نادي ماتز عن تسريح مدافع “الخضر” لِفريق لونس، بِأقلّ من 2.5 مليون أورو. تقول صحيفة “لاست ريبوبليكان” الفرنسية في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الجمعة.

وكان فريق لونس قد أنهى مشواره في بطولة فرنسا 2023-2024 في الرّتبة السابعة، وسيخوض مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وبِخصوص كيفين قيطون، فقد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، من عمر مباراة “الخضر” التصفوية المونديالية أمام غينيا كوناكري، سهرة الخميس.