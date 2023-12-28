“هذا النسل خرج ليدمر البشرية”.. فيديو متداول لهتلر يدعو من خلاله لإبادة اليهود هذه حقيقته!

تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية فيديو للزعيم النازي، أدولف هتلر، قيل إنه يدعو من خلاله إلى قتل كل اليهود.

يظهر في المقطع، أدولف هتلر، وهو يلقي خطابا بانفعال، وأرفق المقطع بترجمة جاء فيها “لا أريد نسل اليهود في الأرض.. اقتلوا صغارهم وكبارهم.. هذا النسل خرج ليدمر البشرية”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هتلر اعتمد سياسة منهجية للقضاء على اليهود بمعسكرات الموت النازية. وما زال ناجون متقدمون في السن من المحرقة يروون تفاصيل مرعبة عن الأهوال التي عاشوها في معسكرات الاعتقال تلك، والتي فُككت بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

لكن هتلر في هذا المقطع تحديدا لم يأت على ذكر اليهود، وبحسب صحفيين ناطقين بالألمانية بوكالة فرانس برس، تناول هتلر في هذا الخطاب مسألة الانتخابات قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

ومما يقوله هتلر في هذا الخطاب المنشور على صفحات معنية بالتاريخ على شبكة الإنترنت “إن كنت تظن أني أعمل بجدية، وأني أمضيت وقتي بطريقة مفيدة في خدمة شعبي، فانتخب الآن. إن كانت الإجابة نعم، قف بجانبي كما وقفت بجانبك”.

ووأكد تقرير الوكالة الفرنسية أن هتلر في هذا المقطع لم يأت على ذكر اليهود، أما الترجمة المرفقة فهي غير صحيحة.