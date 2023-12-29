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رياضة

هذا النّادي مُتحمّس لِانتداب عطال

علي بهلولي
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هذا النّادي مُتحمّس لِانتداب عطال

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال نحو تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المدافع عطال (27 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وتُبدي إدارة نادي بشكتاش اهتماما بالغا بِعطال، وتُريد جلبه في جانفي المقبل. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره مساء الجمعة، الذي أضاف أن مسؤولي الفريق التركي لا يُمانعون في تأخّر جلب عطال حتّى فيفري المقبل، إذا تمدّدت مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، إلى دور مُتقدّم.

ويُرجّح أن يترك يوسف عطال نادي نيس في جانفي المقبل، بِسبب ما وقع له مُؤخّرا في فرنسا.

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