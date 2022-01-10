هذا برنامج “الخضر“ في اليوم الأخير قبل مواجهة سيراليون

يختتم المنتخب الوطني الاثنين تحضيراته لمباراة الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، التي يواجه خلالها منتخب سيراليون الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب في حدود الساعة الثانية إلا ربع، حصة فيديو، لمعاينة منتخب سيراليون، للوقوف على نقاط ضعفه وقوته، وعلى ضوء ذلك وضع الروتوشات الأخيرة على الخطة التي ستطبق في الحصة التدريبية الأخيرة.

ويخوض رفقاء القائد محرز بداية من الساعة الثانية ونصف زوالا، حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة سيراليون، وهي الحصة التي ستجرى بملعب جابوما الذي يحتضن مباراة الثلاثاء.

ويستفيد “الخضر“ في الأمسية من فترة راحة للإسترجاع، مع برمجة حصة علاج، حتى تكون العناصر الوطنية في كامل الجاهزية لدخول المنافسة زوال الثلاثاء.