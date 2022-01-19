هذا برنامج “الخضر” في اليوم الأخير قبل مواجهة كوت ديفوار

يختتم الأربعاء المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة كوت ديفوار، المرتقبة أمسية الخميس بداية من الخامسة، لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة.

ويستهل “الخضر” استعداداتهم في اليوم الأخير بحصة فيديو برمجها الناخب الوطني، بداية من الساعة الرابعة بالتوقيت الجزائري.

وتعد حصة الفيديو المبرمجة اليوم، الثالثة لرفقاء محرز منذ بداية التحضير لمنتخب الفيلة، ما يؤكد الاهتمام الكبير للناخب الوطني بمعرفة أدق التفاصيل المتعلقة بالمنافس، والوقوف على كل نقاط قوة وضعف عناصره.

وسيجري المنتخب الوطني على الساعة الخامسة، آخر حصة تدريبية له، تحسبا لكوت ديفوار، وهي الحصة التي ستكون مخصصة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي تدخل مباراة الخميس.

وعلى عكس الحصتين السابقتين ستكون حصة الأربعاء، مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، مع إمكانية أخذ تصريحات لبعض اللاعبين حول القمة المرتقبة.

وستكون حصة العلاج المبرمجة بداية من الثامنة ليلا آخر محطة في برنامج “الخضر” قبل الدخول في فترة تركيز كبير تحسبا لمواجهة الفيلة.

ويتدرب “الخضر” بتعداد شبه مكتمل، بعد إلتحاق كل من زروقي ووناس بالتدريبات، فيما يبقى بلعمري خارج الحسابات قبل مباراة المنتخب الإيفواري بسبب الإصابة.