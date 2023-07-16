هذا برنامج القطارات نحو مطار الجزائر الدولي في الصيف

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، عن برنامج جديد لرحلات القطارات من محطة “أغا” إلى مطار هواري بومدين الدولي خلال الصيف.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أعلنت المؤسسة عن رحلة بمعدل كل ساعة بين محطتي القطار “أغا” ومطاري هواري بومدين.

ويتوقف القطار في رحلته من “أغا” إلى المطار في محطتي الحراش وباب الزوار، حيث يوفر الكثير من الوقت ويتفادى الزحمة المرورية حسب البيان.

كما ستكون سعر رحلة قطار المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 80 دج، حيث ستكون أول رحلة من محطة “أغا” على الساعة 4.20 صباحا، وآخر رحلة من المطار على الساعة 22.25 ليلاً.

وأكدت المؤسسة ذاتها أن المحطات توفر العديد من الخدمات لضمان راحة المسافرين على غرار: فضاء للراحة، كافتيريا ووجبات خفيفة.