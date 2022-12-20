هذا برنامج النشاطات الثقافية خلال العطلة الشتوية عبر كافة الولايات

كشفت وزارة الثقافة والفنون عن برنامج النشاطات المُسطر خلال العطلة الشتوية للموسم الدراسي 2022-2023″ من طرف مديريات الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية عبر كامل التراب الوطني.

البرنامج تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صُورية مُولوجي، وهو ثري ومتنوع، خاصة من حيث العروض المسرحية، كما تتخلله عروض تنشيطية، ألعاب بهلوانية وسحرية، ومعارض فنية.

للإطلاع على برنامج النشاطات الخاص بالعطلة الشتوية، وضعت الوزارة رابطا يحوي جميع التفاصيل وهو:

https://www.m-culture.gov.dz/images/2022/pve.pdf?fbclid=IwAR2TTxa8I93pS57PQv9A-1_53btULHPEnrtGelSPsEYjJpA-mBMkOV2Gts8